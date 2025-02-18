Ушаков раскрыл детали обсуждения с США конфликта на Украине

Ушаков: США бегло обозначили подходы по Украине, темой займется созданная группа

США достаточно бегло обозначили свои подходы по урегулированию конфликта на Украине, так как темой «плотно» займется специально для этого созданная переговорная группа. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков программе «60 минут».

«Американцы, я бы сказал, достаточно бегло обозначили свои подходы. И после этого мы условились о том, что будет создана специальная группа, которая плотно, фундаментально займется обсуждением всех нюансов этой проблемы», — рассказал представитель Кремля.

При этом Ушаков добавил, что в американскую группу войдет спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог. На данный момент времени он не участвовал в контактах с российской стороной.

Ранее Ушаков заявил, что состоявшиеся переговоры России и США прошли «неплохо». Он также подчеркнул, что делегации провели очень серьезный разговор обо всех вопросах двусторонней повестки отношений. При этом помощник президента добавил, что пока преждевременно говорить о единой позиции двух стран, хотя они и начали сближаться.