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09:27, 18 февраля 2025Бывший СССР

В Абхазии заявили о попытке срыва президентских выборов

Лидер первого тура выборов в Абхазии Гунба заявил о попытке срыва голосования
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Победитель первого тура президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба заявил о попытке срыва второго тура голосования исполняющим обязанности президента республики Валерием Бганбой. С таким заявлением он выступил в обращении к собравшимся у штаба, передает Telegram-канал «Sputnik Абхазия».

«Сегодня произошло грубое нарушение соглашения от 19 ноября 2024 года, которое позволило сохранить мир и стабильность в нашем обществе», — высказался политик.

По мнению Гунбы, решение Бганбы освободить от должности главы Службы госбезопасности Абхазии Дмитрия Кучуберию является попыткой сорвать предстоящий второй тур президентских выборов. Политик также указал на заявление и.о. президента республики, что тот не знал про существование договоренностей. Он призвал парламент дать оценку действиям Бганбы в связи с кадровыми перестановками и отстранить его от занимаемой должности.

Ранее Гунба в первом туре выборов президента Абхазии набрал больше 46 процентов голосов. Во втором туре голосования 1 марта также примет участие Адгур Ардзинба.

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