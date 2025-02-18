В Кремле назвали главное условие по конфликту на Украине

Песков: Для России главным в конфликте на Украине является добиться своих целей

Главным условием для России в конфликте на Украине является добиться своих целей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нам главное — добиться своих целей. Конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения этих целей», — отметил он.

Песков также назвал важным условием завершения конфликта на Украине обсуждения вопросов европейской безопасности. По его словам, без этого комплексное урегулирование без этого невозможно.

Ранее политолог Георгий Бовт заявил, что несмотря на запуск переговоров по Украине, необходимо помнить о ключевой цели спецоперации — демилитаризации Украины. По его словам, отказ от нее является уступкой, которая «может стать роковой».