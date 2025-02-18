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19:08, 18 февраля 2025Культура

Запашный жестко высказался об уехавшей Пугачевой

Эдгард Запашный заявил, что уехавшая из России Пугачева растоптала сама себя
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Народный артист Эдгард Запашный высказался о покинувших Россию артистах и, в частности, о поведении Аллы Пугачевой. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

По словам генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, Примадонна уехала в Израиль после начала специальной военной операции (СВО) и регулярно позволяет себе оскорбительные высказывания в отношении российских властей и простых граждан.

«Она ярко проявила себя против России. Настоящим гражданином Пугачева никогда не была, но сейчас просто растоптала сама себя как личность. Сейчас ситуация показала, кто есть кто. Кто со страной, а кто против. Они не стоят нашего внимания», — заявил Запашный.

Известно, что Алла Борисовна в своих одиозных высказываниях называла россиян «холопами и рабами», а также заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться» в Россию.

Ранее стало известно, что звезда «Счастливы вместе» Виктор Логинов жестко раскритиковал уехавших артистов, в том числе Аллу Пугачеву.

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