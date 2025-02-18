Зеленский прекратил записывать обращения на фоне переговоров России с США

«Страна.ua»: Зеленский прекратил записывать обращения на фоне переговоров

На фоне переговоров России с США о мирном урегулировании конфликта президент Украины Владимир Зеленский прекратил записывать ежедневные обращения. На это в Telegram обратило внимание издание «Страна.ua».

«Зеленский не записывал свои традиционные вечерние обращения с прошлого четверга, 13 февраля. Такого длинного перерыва он не делал с начала войны», — говорится в публикации.

Отмечается, что, хотя график украинского лидера был наполнен мероприятиями, связанными с международной повесткой, ранее он из-за встреч с иностранными лидерами он не прекращал выпускать видеообращения.

Ранее в столице Саудовской Аравии началась встреча делегаций России и США. Российская сторона представлена министром иностранных дел Сергеев Лавровым и помощником президента России Юрием Ушаковым.