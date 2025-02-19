Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:00, 19 февраля 2025Путешествия

Мужчина под наркотиками с разбега ударил кулаком в лицо туриста и попал на видео

Daily Mail: Незнакомец ударил кулаком в лицо голландского туриста в Мельбурне
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

В Мельбурне, Австралия, мужчина под воздействием наркотиков с разбега ударил кулаком в лицо туриста и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на улице возле магазина 7Eleven. 21-летний голландец Дилан Смит шел в супермаркет с девушкой и друзьями, чтобы купить сок. На записи с камер видеонаблюдения видно, как незнакомец без рубашки бьет туриста. Шокированная случившимся компания останавливается.

Пострадавший обратился в полицию, заявив, что у него вывихнута челюсть. Однако нападавший в ответ обвинил его в нанесении ножевого ранения. По его словам, Смит разозлился из-за удара кулаком в лицо и ранил его острым предметом. Сам голландец утверждает, что не трогал обидчика. На видеозаписи тоже нет подобного инцидента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе утвердили новый пакет санкций против России. Они ударят по теневому флоту, банкам и аэропортам

      В Крыму после обрушения подпорной стены дом пошел трещинами

      Леди Гага поддержала видео Ольги Бузовой

      В Минцифры ответили на вопрос о возвращении иностранных IT-компаний

      Экс-мэр российского городского округа стал фигурантом дела после заключения сделки

      Над Крымом уничтожили украинский БПЛА

      Задержанного ФСБ замглавы Миндортранса российского региона оставили в СИЗО

      У летевшего в Санкт-Петербург пассажирского самолета отказал двигатель во время полета

      Автоматчики ворвались в российскую школу единоборств и уложили детей лицом в пол

      В метро Москвы появилась схема на арабском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше