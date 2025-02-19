Мужчина под наркотиками с разбега ударил кулаком в лицо туриста и попал на видео

Daily Mail: Незнакомец ударил кулаком в лицо голландского туриста в Мельбурне

В Мельбурне, Австралия, мужчина под воздействием наркотиков с разбега ударил кулаком в лицо туриста и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на улице возле магазина 7Eleven. 21-летний голландец Дилан Смит шел в супермаркет с девушкой и друзьями, чтобы купить сок. На записи с камер видеонаблюдения видно, как незнакомец без рубашки бьет туриста. Шокированная случившимся компания останавливается.

Пострадавший обратился в полицию, заявив, что у него вывихнута челюсть. Однако нападавший в ответ обвинил его в нанесении ножевого ранения. По его словам, Смит разозлился из-за удара кулаком в лицо и ранил его острым предметом. Сам голландец утверждает, что не трогал обидчика. На видеозаписи тоже нет подобного инцидента.