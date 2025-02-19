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13:37, 19 февраля 2025Мир

Орбан заявил о планах Венгрии отказаться платить Украине

Орбан: ЕС хочет заставить Венгрию заплатить Украине 500 миллионов евро
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Европейский союз (ЕС) хочет заставить Венгрию заплатить Украине 500 миллионов евро для экономического восстановления постсоветской республики из-за планов президента США Дональда Трампа прекратить финансовую помощь республике, однако Будапешт не согласится на подобное. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает газета Magyar Nemzet.

«Американцы прекращают финансирование Украины, и Брюссель захочет заставить европейцев, в том числе и нас, венгров, платить за это. Предложение уже на столе, чтобы мы, венгры, давали Украине 500 миллионов евро в год», — рассказал глава правительства.

Орбан добавил, что европейские бюрократы уже высчитывают, сколько каждая из стран сообщества должна будет выделить денег Украине из-за смены политики администрации Трампа.

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