Орбан заявил о планах Венгрии отказаться платить Украине

Орбан: ЕС хочет заставить Венгрию заплатить Украине 500 миллионов евро

Европейский союз (ЕС) хочет заставить Венгрию заплатить Украине 500 миллионов евро для экономического восстановления постсоветской республики из-за планов президента США Дональда Трампа прекратить финансовую помощь республике, однако Будапешт не согласится на подобное. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает газета Magyar Nemzet.

«Американцы прекращают финансирование Украины, и Брюссель захочет заставить европейцев, в том числе и нас, венгров, платить за это. Предложение уже на столе, чтобы мы, венгры, давали Украине 500 миллионов евро в год», — рассказал глава правительства.

Орбан добавил, что европейские бюрократы уже высчитывают, сколько каждая из стран сообщества должна будет выделить денег Украине из-за смены политики администрации Трампа.