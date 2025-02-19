Россиянам стало дороже развлекаться

FinExpertiza: Расходы россиян на досуг увеличились почти вдвое в 2024 году

В третьем квартале 2024 года расходы россиян на проведение досуга выросли почти вдвое. К таким выводам пришли эксперты FinExpertiza, проанализировав данные Росстата. Копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Траты на спортивные и культурные мероприятия, а также на отдых и хобби выросли на 76 процентов год к году. Рост оказался рекордным как минимум за шесть лет. Дороже всего организация собственного досуга стала обходиться жителям Чукотки (29,2 тысячи в месяц на семью из трех человек). На втором месте оказалась Москва, где на культуру и спорт тратили примерно столько же (28,6 тысячи рублей). Также в лидерах оказались Хабаровский край (18,6 тысячи рублей), Московская (17,1 тысячи) и Калужская (14,3 тысячи) области.

При этом расходы на вредные привычки (траты на алкоголь и табак) остались практически на том же уровне. А с учетом инфляции и вовсе можно сказать, что они просели. В структуре потребительских расходов граждан доля этих трат также снизилась с 2,3 процента до 2,1 процента соответственно.

В то же время в ряде субъектов страны такие траты, наоборот, выросли особенно ощутимо: в два раза в Бурятии (до 2,2 тысячи рублей), Смоленской (до 1,3 тысячи) и Белгородской областях (до 3,5 тысячи), более чем в 1,5 раза в Тамбовской области (до 1,3 тысячи), Ставропольском крае (до 1,5 тысячи), Кабардино-Балкарии (до 1,5 тысячи), Мордовии (до 2 тысяч) и Северной Осетии (до 720 руб.). Символические суммы (до 100 рублей на троих) тратили на вредные привычки в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Минимальные расходы на алкоголь и табак фиксировались также среди семей, проживающих в Новгородской области и Карачаево-Черкесии.