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01:44, 19 февраля 2025Культура

Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями

РБК: Российские онлайн-кинотеатры начали переговоры с голливудскими киностудиями
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: JESHOOTS.COM / Unsplash

Некоторые российские онлайн-кинотеатры начали переговоры с ушедшими из страны голливудскими киностудиями по вопросу возвращения их фильмов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя онлайн-кинотеатра Okko Артема Саргсяна, а также источники на медиарынке.

Он рассказал, что платформа «возобновила общение с некоторыми мейджорами, которые ранее не шли на контакт». По словам Саргасяна, это свидетельствует об изменении их категоричной позиции. В то же время он подчеркнул, что на данный момент еще рано говорить о возврате каталогов, премьерах и каких-либо сроках, поскольку все зависит от политической ситуации.

Также собеседники издания отметили, что одним из ключевых препятствий являются проблемы с платежами.

В 2022 году в российских онлайн-кинотеатрах впервые уменьшилось количество контента после ухода из страны студий Disney, Warner Bros., Universal и других. После начала начала российской специальной военной операции на Украине кинокомпании отказались от проката своих фильмов в РФ. При этом сервисы заявляли, что старые фильмы не попадут под санкции и останутся доступны зрителям.

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