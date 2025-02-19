Страны ЕС обеспокоились возможностью вывода американских войск из Европы

FT: ЕС опасается возможного вывода американских войск из Европы

Страны Европейского союза (ЕС) опасаются, что Россия во время переговорного процесса с США может добиться вывода американских войск из Европы. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Уточняется, что речь идет о возможном выводе порядка 20 тысяч американских солдат из Польши, Румынии, Латвии, Литвы и Эстонии, которые были направлены туда бывшим президентом США Джо Байденом в 2022 году.

Как отмечает издание, европейские чиновники начинают осознавать, что США больше не хотят быть главным гарантом безопасности Евросоюза и Украины. По данным источников, сокращение американского присутствия в Европе создает большие угрозы безопасности ЕС. Кроме того, полноценная замена военнослужащих США потребует многих лет и миллиарды евро.

«Если это заставит Европу взяться за дело — тогда это может стать тем самым пинком по неприличному месту, который нам нужен», — отметил старший научный сотрудник лондонского аналитического центра Объединенные королевские службы Джек Уотлинг.

Ранее ЕС ответил на переговоры России и США новым пакетом помощи Украине. Объединение готовится потратить на поддержку Киева более чем 6 миллиардов евро.