Сын Собчак пообщался с Путиным и описал разговор словами «это между нами»

Президент России Путин пообщался с сыном журналистки Ксении Собчак Платоном

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Он также пообщался с сыном журналистки Ксении Собчак Платоном. Видео публикуют журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Глава государства возложил цветы к памятнику политика на Васильевском острове. Вместе с президентом почтить память Собчака пришли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вдова политика Людмила Нарусова, его дочь и внук и другие.

Путин при этом пообщался с сыном Ксении Собчак. «Владимир Владимирович несколько минут о чем-то говорил с Платоном. Спрашиваю: "О чем?" Говорит: "Это между нами, но в целом говорили про учебу"», — поделилась журналистка.

Ранее Собчак поделилась детскими воспоминаниями, связанными с президентом России. Когда ей было около 11 лет, все политики, в частности, Путин и действующий на тот момент президент России Борис Ельцин, были лишь «какими-то дядями». «Путин был просто дядей, который приходил и крал у меня моего папу, потому что я знала — когда приходит Путин, значит, папа сейчас уедет на работу, а я останусь без обещанного времени с ним», — вспоминала она.

Анатолий Собчак был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга и занимал эту должность с 1991 по 1996 год. В 2000 году политика не стало из-за сердечной недостаточности.