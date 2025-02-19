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16:03, 19 февраля 2025Путешествия

У летевшего в Санкт-Петербург пассажирского самолета отказал двигатель во время полета

Aviaincident: У летевшего из Вологды в Петербург самолета отказал двигатель
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom  

У самолета авиакомпании «Вологодское авиапредприятие» отказал двигатель во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Вологды в Санкт-Петербург Як-40 во вторник, 18 февраля. Экипаж доложил об отказе правого двигателя и принял решение о возврате на аэродром вылета.

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Отмечается, что сигнал бедствия пилоты не объявляли. В результате пассажирский борт благополучно приземлился в аэропорту Вологды.

Ранее летевший из Москвы в Нижнекамск Sukhoi Superjet экстренно сменил курс. Самолет с пассажирами на борту решил вернуться в столичную авиагавань Шереметьево из-за неисправности датчика управления механизацией.

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