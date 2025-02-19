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12:49, 19 февраля 2025Силовые структуры

В двух регионах России задержали более 100 человек за вывод украденных денег

МВД: В Татарстане и Новосибирске задержали 100 человек за вывод украденных денег
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Татарстане и Новосибирске правоохранители задержали более 100 человек за вывод украденных денег. Об этом рассказал заместитель главы МВД России Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает ТАСС.

По его данным, в 2024 году МВД проводило мероприятия по декриминализации Татарстана и Новосибирска, в которых много лет действовали схемы вывода украденных денег, в том числе за границу, преимущественно на Украину.

Среди задержанных более 60 жителей Новосибирска и более 40 жителей Татарстана. Возбуждено дело по статье 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.

Ранее МВД России предложило без суда блокировать переводы денег, которые вызывают сомнения, на 10 суток. Такими полномочиями хотят наделить следователей и дознавателей.

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