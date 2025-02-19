В Госдуме рассказали о превратившей жизнь отца бойца СВО в «бюрократический ад» ошибке

Депутат Иванов: Отец бойца СВО месяцы добивается исправления даты смерти сына

Отец не вернувшегося с зоны специальной военной операции (СВО) бойца почти год добивается исправления ошибки в документах о смерти сына. Об опечатке, превратившей жизнь мужчины в «бюрократический ад», рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По словам парламентария, о смерти военнослужащего из Первоуральска на боевом задании стало известно через два месяца после заключения им контракта с Минобороны. Однако в документах, полученных его отцом, говорилось, что бойца не стало за две недели до подписания соглашения с оборонным ведомством.

«И при всей очевидной абсурдности опечатки отец павшего бойца долгие месяцы не может добиться ее исправления. В/ч игнорила и его просьбы, и попытки комиссариата решить вопрос. Другие инстанции также либо разводили руками, либо отделывались отписками», — написал депутат.

Иванов подчеркнул, что из-за опечатки отец военного не может оформить страховые выплаты, так как де-юре бойца не стало до заключения контракта. Кроме того, из-за неизвестной даты смерти мужчина не может поставить на могиле сына памятник.

В обращении к Иванову россиянин заявил об обиде из-за отношения командования в своим солдатам. «Ведь сын с честью, ценою собственной жизни исполнил свой воинский долг, не посрамив тех самых командиров и флаг России, под которым он воевал», — цитирует парламентарий отца военного.

Депутат добавил, что процесс исправления документов уже запущен, чему способствовало Минобороны России.

Ранее Иванов рассказал о матери пропавшего без вести бойца СВО, которой пять месяцев не выплачивали денежного довольствия сына. В ответе прокуратуры говорилось, что приказ о выплате был подписан еще в августе. Однако деньги на счет россиянки поступили лишь перед Новым годом.

