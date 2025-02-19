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11:42, 19 февраля 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос об участии Мединского в переговорах по Украине

Песков: Участие Мединского в переговорах по Украине зависит от решения Путина
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Участие помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по урегулированию ситуации на Украине зависит от решения Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Участие Мединского в переговорах по Украине зависит от решения президента», — сказал пресс-секретарь главы государства, добавив, что решение будет зависеть от того, кого переговорщиком назначит США.

Мединский возглавлял российскую делегацию на очных переговорах с Украиной, которые проходили в Стамбуле в марте 2022 года. В Кремле тогда объясняли, что Мединский был назначен главой российской делегации, так как обладает деловыми качествами и глубочайшей экспертизой.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча представителей России и США — делегации провели полноценные переговоры впервые за три года. Они продлились четыре с половиной часа, в их ходе стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, организацию встречи Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, а также нормализацию двусторонних отношений.

ЖЗЛ
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