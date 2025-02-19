В Одессе произошел мощный пожар на нефтебазе

«Страна.ua»: В Одессе случился мощный пожар на нефтебазе

Мощный пожар произошел на нефтебазе в Одессе. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Как утверждают журналисты со ссылкой на местных жителей, случившееся не имеет отношения к попаданию российских ракет или беспилотников. На распространяемых в социальных сетях кадрах над базой виднеется большой столб черного дыма.

При этом издание напоминает, что накануне, 18 февраля, Одесса подверглась атаке БПЛА «Герань».

Ранее стало известно, что пожар произошел на одном из объектов критической инфраструктуры в Николаеве. Глава областной военной администрации Виталий Ким заявил, что в результате возгорания пострадал один человек, пять многоквартирных домов получили повреждения. Причины случившегося так же, как и в случае с Одессой, не приводятся.