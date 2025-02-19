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20:55, 19 февраля 2025Экономика

Жители российского города бросились продавать один вид жилья

Жители Тюмени начали массово продавать однокомнатные квартиры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

В январе 2025 года на вторичном рынке недвижимости в Тюмени большая часть предложения пришлась на «однушки». О том, что жители российского города начали массово распродавать однокомнатные квартиры, сообщает Ura.Ru со ссылкой на данные агентства недвижимости «Этажи».

Доля жилья с одной комнатой составила 46 процентов. Второе место по объему предложения заняли двухкомнатные квартиры, на которые пришлось 35,3 процента, а третье — трехкомнатные, с 17,5 процента.

Средняя цена квадратного метра «однушек» в январе составила 135,3 тысячи рублей. По словам экспертов, однокомнатные квартиры являются одним из самых продаваемых видов жилья. Спрос на такие объекты гораздо выше, так как их покупают в качестве стартового капитала.

Ранее в компании «Метриум» назвали стоимость самой доступной квартиры в новостройке Московской области. Такой объект можно приобрести за 2,6 миллиона рублей.

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