ФСБ сообщила о предотвращении теракта против саратовского чиновника

ФСБ предотвратила теракт против чиновника Саратовской области

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил Киев против чиновника в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Ликвидирован исполнитель, являющийся агентом украинской спецслужбы. Мужчина с российским гражданством, 1976 года рождения, был завербован в 2024 году на территории Украины. Он прошел боевую подготовку в Киеве и оттуда был направлен в Россию для совершения терактов.

Мужчина следил за саратовским чиновником и собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе. Также он фиксировал последствия ударов украинских беспилотников по объектам топливно-энергетического комплекса в Саратовской области.

Силовики пытались задержать его, когда он забирал взрывное устройство из тайника. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. При нем был пистолет Макарова, а дома изъяты взрывчатые вещества и средства наблюдения, которые он использовал при подготовке теракта. Следователь ФСБ возбудил уголовное дело.