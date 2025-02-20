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09:50, 20 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против саратовского чиновника

ФСБ предотвратила теракт против чиновника Саратовской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ раскрыла данные о готовившем теракт против саратовского чиновника украинском агенте

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил Киев против чиновника в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Ликвидирован исполнитель, являющийся агентом украинской спецслужбы. Мужчина с российским гражданством, 1976 года рождения, был завербован в 2024 году на территории Украины. Он прошел боевую подготовку в Киеве и оттуда был направлен в Россию для совершения терактов.

Мужчина следил за саратовским чиновником и собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе. Также он фиксировал последствия ударов украинских беспилотников по объектам топливно-энергетического комплекса в Саратовской области.

Силовики пытались задержать его, когда он забирал взрывное устройство из тайника. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. При нем был пистолет Макарова, а дома изъяты взрывчатые вещества и средства наблюдения, которые он использовал при подготовке теракта. Следователь ФСБ возбудил уголовное дело.

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