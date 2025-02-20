Лавров прибыл на встречу глав МИД «Большой двадцатки»

Лавров прибыл на встречу глав МИД стран G20 в ЮАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на встречу глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20), которая проходит в ЮАР. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В зале, где проводится мероприятие, глава российского МИД пожал руки нескольким коллегам из других государств, в том числе министру иностранных дел Норвегии Эспену Барт Эйде. Затем Лавров занял место между главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёлем и его турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Ранее Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств, которая проходит в городе Йоханнесбург.