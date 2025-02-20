Одесса частично осталась без отопления

В Одессе частично пропало отопление из-за повреждения тепломагистрали

Тепломагистраль в Одессе получила повреждения после взрывов в городе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.

По его словам, город частично остался без отопления. Градоначальник отметил, что специалисты смогут приступить к восстановлению тепловой системы после того, как закончат работу оперативные службы.

Вечером 19 февраля в Одессе после взрывов вспыхнул мощный пожар. Город подвергся ракетному обстрелу. Сообщалось о прилете в районе порта. «Не менее четырех прилетов по одному объекту», — сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель». В городе также были слышны взрывы и наблюдались проблемы с электроснабжением.

До этого, 18 февраля, Одесса подверглась атаке БПЛА «Герань».