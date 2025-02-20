Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Бен Салманом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин тепло поздравил Наследного принца, руководство и народ Королевства с предстоящим праздником — Днем основания саудовского государства», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер поблагодарил собеседника за создание благоприятных условий для проведения переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля и проявленное гостеприимство.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и энергетики. Лидеры России и Саудовской Аравии договорились продолжать тесное взаимодействие в рамках «ОПЕК+» с целью поддержания стабильности нефтяного рынка.

Ранее в столице Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры. На встрече Россию представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Американскую сторону на переговорах представили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.