Рынку недвижимости в России предрекли проблемы

Экономист Литвиненко: Рынок жилья ждет массовое банкротство застройщиков

Рынок жилья в России ожидают массовые банкротства застройщиков. Проблемы в сфере недвижимости предрекла экономист Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Сейчас рынок столкнулся с затовариванием — около 60 процентов квартир остаются нераспроданными. При этом девелоперы не стремятся делать скидки на квартиры, несмотря на спад продаж, отметила эксперт. «Я думаю, что данная ситуация сильно распространится по большинству регионов РФ», — спрогнозировала Литвиненко.

Экономист пояснила, что застройщикам проще объявить себя банкротами, чем выполнять обязательства перед пайщиками. Это в том числе связано с новыми условиями кредитования и текущими финансовыми трудностями. Разбирательства в суде могут длиться долго, что пока дает застройщикам определенные надежды на улучшение ситуации — например, на снижение ставки рефинансирования, рассказала эксперт.

Ранее стало известно, что сразу несколько застройщиков в российских регионах стали банкротами или оказались на грани такой процедуры. В Ростове-на-Дону банкротом признали компанию «Донстрой», которая не смогла отдать Сбербанку проценты по кредиту на 11 миллионов рублей. Ранее в этом же регионе обанкротилась компания ООО «СТЭК», занимавшаяся возведением жилых и нежилых домов — она не сумела вернуть кредиторам 39 миллионов рублей.