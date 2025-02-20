Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:40, 20 февраля 2025Экономика

Стоимость жилья в России подсчитали в борщах

Жилфонд: Квадратный метр жилья в 2025 году стоит 465 борщей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Квадратный метр жилья в 2025 году стоит 465 борщей. Его цену в соответствующем эквиваленте подсчитали аналитики центра компании Жилфонд, результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».

«В январе Росстат обновил данные потребительских цен в России за декабрь 2024 года. По данным аналитиков, инфляция составила 9,52 процента с декабря 2023 года. В декабре 2024 года цена продуктов для приготовления кастрюли борща с мясом составила 793 рубля, за год борщевой набор подорожал на 21,07 процента — в декабре 2023 года набор продуктов стоил 655 рублей. Квадратный метр стоит 465 борщей», — сообщили специалисты. Помимо этого, в Жилфонде отметили, что с 2008 года «квадрат» в столичных квартирах в продуктовом эквиваленте подешевел с 650 до 465 борщей.

Накануне управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что за последние пять лет средняя стоимость квадратного метра в новых квартирах рядом с ВДНХ увеличилась на 110 процентов. По его словам, в среднем она составляет 467,5 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Средиземном море из-за взрывов за месяц повреждены три танкера. Еще два пострадавших судна были связаны с Россией

      Самолет с россиянами на борту внезапно вернулся в аэропорт спустя час полета

      В Казахстане сообщили о проведении первого за шесть лет Парада Победы

      ФСБ раскрыла данные о готовившем теракт против саратовского чиновника украинском агенте

      Цены на аренду жилья в Москве пошли на убыль

      Захарова заявила о бродящем по Европе призраке наполеонизма

      В Курской области мать шестерых детей попала под обстрел ВСУ

      В российском регионе осудили двоих мужчин за продажу базы данных

      ФСБ сообщила о предотвращении теракта против саратовского чиновника

      Трамп захотел достичь сделки по ресурсам с Украиной до мирных переговоров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше