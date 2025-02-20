Стоимость жилья в России подсчитали в борщах

Жилфонд: Квадратный метр жилья в 2025 году стоит 465 борщей

Квадратный метр жилья в 2025 году стоит 465 борщей. Его цену в соответствующем эквиваленте подсчитали аналитики центра компании Жилфонд, результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».

«В январе Росстат обновил данные потребительских цен в России за декабрь 2024 года. По данным аналитиков, инфляция составила 9,52 процента с декабря 2023 года. В декабре 2024 года цена продуктов для приготовления кастрюли борща с мясом составила 793 рубля, за год борщевой набор подорожал на 21,07 процента — в декабре 2023 года набор продуктов стоил 655 рублей. Квадратный метр стоит 465 борщей», — сообщили специалисты. Помимо этого, в Жилфонде отметили, что с 2008 года «квадрат» в столичных квартирах в продуктовом эквиваленте подешевел с 650 до 465 борщей.

Накануне управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что за последние пять лет средняя стоимость квадратного метра в новых квартирах рядом с ВДНХ увеличилась на 110 процентов. По его словам, в среднем она составляет 467,5 тысячи рублей.