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10:01, 20 февраля 2025Бывший СССР

В Казахстане сообщили о проведении первого за шесть лет Парада Победы

Нацгвардия Казахстана: В Астане пройдет Парад Победы впервые с 2019 года
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

В Астане пройдет Парад Победы впервые с 2019 года. О подготовке к мероприятию сообщила пресс-служба Национальной гвардии Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

«В Параде Победы примет участие более 400 военнослужащих Национальной гвардии, которые продемонстрируют высокую подготовленность и профессионализм», — отмечено в публикации о проведении военного парада по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, во время мероприятия планируется организовать показ вооружения и военной техники, а всего в нем примут участие 4,5 тысячи человек. Особенностью праздничного шествия также станет прохождение колонн в форме времен Великой Отечественной войны и пронесение боевых знамен частей, сформированных на территории Казахстана, указали в Нацгвардии.

Парад Победы в Казахстане пройдет 7 мая впервые за шесть лет. В прошлые годы мероприятия отменялись по тем или иным причинам. Например, в 2024 году власти страны отказались проводить парад «в связи с экономией средств и решением других задач».

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