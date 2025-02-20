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10:35, 20 февраля 2025Мир

В ЮАР стартовала бойкотируемая США встреча глав МИД «Большой двадцатки»

В ЮАР начинается встреча глав МИД «Большой двадцатки», бойкотируемая США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brenton Geach / Gallo Images via Getty Images

В Йоханнесбурге начинается встреча глав МИД «Большой двадцатки» (G20), бойкотируемая США. Об этом сообщает ТАСС.

«В повестке дня встречи стоят вопросы геополитической ситуации в мире», — заявил су-шерпа в G20 от ЮАР Холиса Мабхонго.

По словам дипломата, затрагиваться будет в том числе такая тема, как вооруженные конфликты в Африке, на Ближнем Востоке и в Европе. Участники встречи «попытаются достичь взаимопонимания по путям их решения». Мабхонго также сообщил, что по итогам заседания не планируется принятие декларации. Вместо этого председатель встречи выступит с заключительным заявлением.

В мероприятии примут участие 15 глав МИД и 4 заместителя министров иностранных дел. Вашингтон будет представлен поверенным в делах посольства США в ЮАР, так как госсекретарь Марко Рубио бойкотировал встречу, объяснив это решение антиамериканским курсом принимающей страны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств.

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