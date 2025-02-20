Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:16, 20 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали машину с семьей в Запорожской области

Балицкий: БПЛА ВСУ атаковал автомобиль с семьей в Пологах Запорожской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданский автомобиль в городе Пологи Запорожской области. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий в Telegram.

Для удара по машине, в которой ехала семья из трех человек, ВСУ применили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В результате пострадал мужчина, у него была повреждена бедренная артерия. Его доставили в больницу и прооперировали. Состояние пострадавшего оценивается врачами как тяжелое.

«Женщина и ребенок не пострадали. Семья находится под наблюдением медиков», — уточнил Балицкий.

Ранее стало известно о попытке ВСУ атаковать Энергодар. Информацию об этом подтвердил врио мэра города Максим Пухов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях

      Появились новые подробности о боях в Курской области

      Орбиту МКС подняли перед прибытием «Союза МС»

      Турция отказалась пускать в свое воздушное пространство самолет из России по одной причине

      Названо число потребителей услуг теневого бизнеса в России

      Врач призвала россиян пересмотреть отношение к алкоголю

      Белоруссия назвала милитаризацию у своих границ подготовкой к нападению

      Президент Бразилии дерзко ответил Шольцу на просьбы выручить ВСУ

      Сообщения о планах Трампа реализовать мечту Сталина объяснили

      Автомобиль Chery после столкновения со столбом разорвало пополам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше