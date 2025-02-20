ВСУ атаковали машину с семьей в Запорожской области

Балицкий: БПЛА ВСУ атаковал автомобиль с семьей в Пологах Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданский автомобиль в городе Пологи Запорожской области. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий в Telegram.

Для удара по машине, в которой ехала семья из трех человек, ВСУ применили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В результате пострадал мужчина, у него была повреждена бедренная артерия. Его доставили в больницу и прооперировали. Состояние пострадавшего оценивается врачами как тяжелое.

«Женщина и ребенок не пострадали. Семья находится под наблюдением медиков», — уточнил Балицкий.

Ранее стало известно о попытке ВСУ атаковать Энергодар. Информацию об этом подтвердил врио мэра города Максим Пухов.