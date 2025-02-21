17-летняя россиянка выпала из окна после ссоры с молодым человеком

Ngs24.ru: В Красноярске девушка выпала из окна после ссоры с молодым человеком

В Красноярске 17-летняя девушка выпала из окна дома на Судостроительной улице после ссоры с молодым человеком. Об этом стало известно порталу Ngs24.ru.

По сведениям издания, лежащую на земле россиянку заметили прохожие и вызвали бригад медиков. Спасти горожанку не удалось.

По предварительной версии, жительница Красноярска поругалась со своим возлюбленным, они разошлись по разным комнатам. После парень услышал резкий стук и зашел проверить, как чувствует себя девушка. Он увидел, что пассия находится внизу.

Следователи начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области беременная выпала из окна, пытаясь напугать супруга.

Мужчина планировал пойти на встречу с друзьями, однако девушка его не отпускала. Она закрыла дверь на ключ и подошла к подоконнику, но оступилась, разбила окно и упала в него.