Депутат Бернхард: ФРГ необходимо возобновить диалог с РФ на уровне правительств

Германии необходимо возобновить диалог с Россией на уровне правительств. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и заместитель председателя парламентской группы по Украине Марк Бернхард.

«Прежде всего, необходимо возобновить диалог на уровне правительств. Без диалога нет отношений. Нужно находить компромисс», — сказал он.

По словам парламентария, АдГ — единственная партия в Германии, которая открыто общается с Россией, в отличие от других политических сил и нынешнего правительства.

Ранее депутат бундестага от АдГ профессор Харальд Вайель заявил, что Киев не должен подчиняться брюссельскому бюрократическому монстру. Он отметил, что Украина должна быть нейтральным государством и сохранять возможность свободной торговли как с Россией, так и с Европейским союзом, но это должно быть основано на рациональном подходе.