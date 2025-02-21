Ким Кардашьян в леопардовом бикини снялась в откровенных позах

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном виде на пляже. Соответствующие снимки приводит Page Six.

На размещенных фото, которые оказались в распоряжении журналистов портала, 44-летняя предпринимательница предстала в бикини, состоящем из топа-бюстгальтера и крошечных плавок с высокой посадкой. При этом можно заметить, что раздельный купальник оформлен леопардовым принтом.

Во время фотосессии создательница бренда Skims принимала непристойные позы. Так, она сидела перед камерой в кресле-шезлонге, раздвинув ноги в стороны.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян публично отчитала мать после сделки со спортивным брендом Nike.