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19:36, 21 февраля 2025Путешествия

Летевший в Томск самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

Aviaincident: Летевший в Томск самолет сел в Оренбурге из-за больного пассажира
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Летевший в Томск самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines экстренно сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Сочи Airbus A321 в пятницу, 21 февраля. Во время полета в воздушном пространстве Казахстана экипаж доложил о больном пассажире на борту и принял решение следовать на незапланированный аэродром.

Сигналы срочности и бедствия пилоты не объявляли. В результате лайнер приземлился в аэропорту Оренбурга. К самолету запросили скорую помощь для больного.

Ранее у самолета российской авиакомпании во время полета отказал автопилот. Инцидент произошел на борту летевшего из Красноярска во Владивосток Boeing 737-800.

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