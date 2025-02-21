«Манжерок» займется подготовкой студентов для туристической отрасли

Курорт «Манжерок» подготовит 200 студентов в рамках проекта «Профессионалитет»

Курорт Сбера «Манжерок» займется подготовкой сотрудников для туристической отрасли. Для этого в политехническом колледже имени М.З. Гнездилова в Горно-Алтайске был создан образовательно-производственный кластер по направлению «Туризм и сфера услуг». Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Квалифицированных специалистов готовят в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на протяжении трех лет. «Манжерок» отбирает и обучает студентов и участвует в разработке учебной программы, акцент которой сделан на практическую подготовку.

«Я сразу согласилась принять участие в проекте и заключила целевой договор. "Профессионалитет" — шанс увидеть своими глазами, как работает огромная компания, где через несколько лет буду работать я», — отметила студентка второго курса Анна Дыдарина.

В настоящее время рабочие профессии являются актуальным запросом рынка. Среди студентов, участвующих в «Профессионалитете», больше всего официантов и горничных. Кроме того, колледж готовит барменов и поваров. Первые выпускники образовательного проекта выйдут на работу летом 2025 года.

Фото: пресс-служба всесезонного курорта "Манжерок"

«Наша задача — не только обучить студентов теоретическим знаниям, но и подготовить их к реальной профессиональной деятельности. От работодателей мы часто слышим, что выпускников невозможно сразу погрузить в производственный процесс. Проект "Профессионалитет" эту проблему снимает. В образовательно-производственном кластере установлено идентичное оборудование, как и на курорте — участнике проекта. Это дает возможность готовить нужных экономике Республики Алтай специалистов», — рассказала директор колледжа Елена Басаргина.

«В туристической отрасли большой дефицит кадров, а "Профессионалитет" — возможность полностью "перезагрузить" вопрос подготовки кадров для всей сферы гостеприимства. Ребята получают профессию за более короткие сроки и имеют возможность гарантийного трудоустройства. В 2025 году мы планируем увеличить число студентов-целевиков. По итогам реализации федеральной программы мы обеспечим рабочими местами более 200 молодых людей республики», — отметил генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

«Манжерок» является самым крупным работодателем региона. В компании в настоящее время работают более 2,6 тысячи сотрудников, из которых 65 процентов — жители республики Алтай. Ожидается, что в будущем на курорте будет создано еще порядка 15 тысяч рабочих мест.

Федеральный проект «Профессионалитет» стартовал в России в 2022 году. Он призван изменить систему среднего профессионального образования, создав образовательно-производственные кластеры, в которых колледжи и техникумы работают в тесной связке с работодателями.