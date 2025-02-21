В РФ введут обязательную маркировку интернет-звонков для защиты от мошенников

В России введут новую меру для защиты от мошенников. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передает ТАСС.

«Для повышения безопасности граждан и борьбы с мошенничеством в России планируется ввести обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС)», — рассказали в аппарате. Отмечается, что эта инициатива является частью законопроекта, направленного на борьбу с мошенничеством по телефону и в интернете.

Мошенники используют виртуальные телефонные станции для того, чтобы скрыть свое местоположение. С их помощью они могут выдавать себя за представителей банков и других организаций. С введением маркировки все звонки, совершаемые через виртуальные АТС, будут сопровождаться пометкой «виртуальный номер» или «интернет-звонок».

В аппарате считают, что такая маркировка и другие меры по борьбе с аферистами помогут правоохранителям отследить и идентифицировать мошеннические действия.

О том, что в России изменят десятки законов для борьбы с киберпреступностью, стало известно в начале февраля. Помимо обязательной маркировки звонков, предлагается запретить госслужащим, банкам, операторам связи, агрегаторам товаров и услуг использовать иностранные мессенджеры для связи с клиентами.