Медведев назвал СВО народной войной

Зампред Совбеза Медведев: СВО является народной войной

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине народной войной. Своим мнением он поделился на встрече с ветеранами боевых действий разных поколений, передает РИА Новости.

«Надо прямо сказать, сегодня мы можем уже об этом говорить, специальная военная операция — это народная война, народная», — сказал Медведев.

По данным агентства, встреча организована в Музее Победы. Ее темами обозначены патриотическое воспитание молодежи, защита традиционных ценностей, а также сохранение исторической правды. Зампред Совбеза выступил, в частности, перед участниками боевых действий в Афганистане и бойцами СВО.

Ранее в Кремле к третьей годовщине начала СВО высказались о ее итогах. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, подводить их пока рано.