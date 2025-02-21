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17:59, 21 февраля 2025Россия

Медведев назвал СВО народной войной

Зампред Совбеза Медведев: СВО является народной войной
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине народной войной. Своим мнением он поделился на встрече с ветеранами боевых действий разных поколений, передает РИА Новости.

«Надо прямо сказать, сегодня мы можем уже об этом говорить, специальная военная операция — это народная война, народная», — сказал Медведев.

По данным агентства, встреча организована в Музее Победы. Ее темами обозначены патриотическое воспитание молодежи, защита традиционных ценностей, а также сохранение исторической правды. Зампред Совбеза выступил, в частности, перед участниками боевых действий в Афганистане и бойцами СВО.

Ранее в Кремле к третьей годовщине начала СВО высказались о ее итогах. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, подводить их пока рано.

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