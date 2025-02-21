Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:16, 21 февраля 2025Экономика

В Европе оценили эффект повышения расходов на оборону

EY: Рост расходов на оборону в Европе создаст рабочие места и поднимет ВВП
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Повышение расходов на оборону в Европе позволит ускорить рост ВВП и создаст новые рабочие места. Таким образом эффект от возможных мер руководства Евросоюза оценило германское подразделение аудиторско-консалтинговой компании EY.

Аналитики рассмотрели два сценария. В первом траты остаются на уровне двух процентов от ВВП, а во втором постепенно доходят до трех процентов. Старший партнер EY-Parthenon Ян Фридрих Кальморген полагает, что с учетом нынешних вызовов в сфере безопасности повышение военных расходов в полтора раза выглядит наиболее вероятным сценарием.

Как говорится в исследовании, финансирование в объеме двух процентов ВВП приведет к инвестициям в оборонную промышленность в размере 72 миллиардов евро в год и сохранению около 680 тысяч рабочих мест. Если же финансирование увеличится, то к росту ВВП добавится 0,66 процента, а дополнительно объединение получит 660 тысяч рабочих мест.

По оценкам авторов доклада, резкая смена подхода США при президенте Дональде Трампе требует от европейских стран оперативно снижать зависимость от Вашингтона в сфере безопасности.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер обвинил европейских лидеров в недостаточном инвестировании в оборону в прошлые годы и призвал немедленно компенсировать упущенное. По его мнению, именно провал в военной сфере позволяет Трампу не учитывать интересы Европы в переговорах с Россией.

Между тем акции концерна с начала года прибавили 50 процентов стоимости на фоне заявлений лидеров крупнейших стран Европы о необходимости усилить вложения в безопасность и продолжить поддержку Украины даже в случае уклонения от нее США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские истребители вступили в «дальний ракетный бой» с украинскими F-16. Что о нем известно?

      Пригожин высказался о планах Валерии завершить карьеру

      В Белом доме назвали условие для улучшения отношений Зеленского с Трампом

      Директор российской школы присваивала положенные детям продукты и попалась

      Врач дала советы по правильному питанию офисным работникам

      Cотрудники лесничества Минобороны России получили срок за хищение 120 миллионов рублей

      Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

      Многодетная семья в российском городе пожаловалась на задыхающихся от плесени детей

      Уничтожение спутникового интернета Starlink ВСУ попало на видео

      Зеленского уличили в затягивании с подписанием сделки по полезным ископаемым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше