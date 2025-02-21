В Европе оценили эффект повышения расходов на оборону

EY: Рост расходов на оборону в Европе создаст рабочие места и поднимет ВВП

Повышение расходов на оборону в Европе позволит ускорить рост ВВП и создаст новые рабочие места. Таким образом эффект от возможных мер руководства Евросоюза оценило германское подразделение аудиторско-консалтинговой компании EY.

Аналитики рассмотрели два сценария. В первом траты остаются на уровне двух процентов от ВВП, а во втором постепенно доходят до трех процентов. Старший партнер EY-Parthenon Ян Фридрих Кальморген полагает, что с учетом нынешних вызовов в сфере безопасности повышение военных расходов в полтора раза выглядит наиболее вероятным сценарием.

Как говорится в исследовании, финансирование в объеме двух процентов ВВП приведет к инвестициям в оборонную промышленность в размере 72 миллиардов евро в год и сохранению около 680 тысяч рабочих мест. Если же финансирование увеличится, то к росту ВВП добавится 0,66 процента, а дополнительно объединение получит 660 тысяч рабочих мест.

По оценкам авторов доклада, резкая смена подхода США при президенте Дональде Трампе требует от европейских стран оперативно снижать зависимость от Вашингтона в сфере безопасности.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер обвинил европейских лидеров в недостаточном инвестировании в оборону в прошлые годы и призвал немедленно компенсировать упущенное. По его мнению, именно провал в военной сфере позволяет Трампу не учитывать интересы Европы в переговорах с Россией.

Между тем акции концерна с начала года прибавили 50 процентов стоимости на фоне заявлений лидеров крупнейших стран Европы о необходимости усилить вложения в безопасность и продолжить поддержку Украины даже в случае уклонения от нее США.