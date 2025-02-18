Место Европы в переговорах по Украине определили за «детским столом»

Паппергер: Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине. Так место европейских стран определил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Financial Times (FT).

«Когда родители ужинают, дети должны сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом. Стало совершенно ясно, что европейцы — это дети», — сказал он.

По его словам, Европа сама виновата в том, что ее отстранили от переговоров, поскольку европейские страны недостаточно инвестировали в оборону.

Ранее кандидат в канцлеры Германии и сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель отметила, что Европа сделала из себя пассивного наблюдателя в переговорах по Украине и сама виновата в своей роли статиста.