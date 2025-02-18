Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:37, 18 февраля 2025Мир

Место Европы в переговорах по Украине определили за «детским столом»

Паппергер: Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине. Так место европейских стран определил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Financial Times (FT).

«Когда родители ужинают, дети должны сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом. Стало совершенно ясно, что европейцы — это дети», — сказал он.

По его словам, Европа сама виновата в том, что ее отстранили от переговоров, поскольку европейские страны недостаточно инвестировали в оборону.

Ранее кандидат в канцлеры Германии и сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель отметила, что Европа сделала из себя пассивного наблюдателя в переговорах по Украине и сама виновата в своей роли статиста.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер-министр Италии осталась недовольна консультациями по Украине. Как прошла встреча лидеров ЕС в Париже?

      Обосновавшийся в России украинец вышел на связь с СБУ и собирал отряд для диверсий

      Российский тревел-блогер описал зарплаты официантов в Канаде фразой «не поверил ушам»

      У звезды популярного телешоу обнаружили рак

      В Германии признали отсутствие запасов оружия на складах Европы и Украины

      Названа привлекающая 98 процентов россиянок черта в мужчинах

      Французский оператор рассказал о растущей конкуренции со стороны Starlink

      ВСУ попытались уничтожить схрон с украденными иконами в ДНР

      «Дальневосточные ветра» оставили ВСУ без техники и связи

      В России принялись нанимать сотрудников постарше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше