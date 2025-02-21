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08:15, 21 февраля 2025Мир

Посольство РФ ответило на заявления Канады о решении украинского вопроса

Посольство РФ в Оттаве: украинский вопрос решится без участия Канады
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chris Wattie / Reuters

Посольство России отреагировало на заявления властей Канады о перспективе мирных переговоров по Украине. Об этом дипмиссия написала в своем Telegram-канале.

«К счастью, украинский вопрос будет решен без участия Оттавы», — отметили дипломаты.

Ранее Министерство иностранных дел Канады выпустило заявление, в котором указывалось, будто Москва «предложила нереалистичные условия мира, несмотря на заявления о готовности прекратить конфликт». Тогда в Оттаве высказались о продолжении поддержки Киева и требовании справедливого и прочного мира.

В январе посол России в Оттаве Олег Степанов обвинил Каналу в негласной поддержке «всех преступных действий Киева». Он подчеркнул, что Оттава покрывает акты терроризма на территории России. Глава дипмиссии отметил, что в подобных условиях нормализация отношений с Москвой невозможна, они останутся напряженными в ближайшем будущем, а восстановление взаимодействия будет возможно в случае изменения практического курса Канады.

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