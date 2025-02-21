Путин рассказал о работе над российскими подводными газовозами

Путин: Использование подводных газовозов будет рентабельным и эффективным

Президент РФ Владимир Путин рассказал на пленарной сессии Форума будущих технологий о работе над подводными атомными газовозами. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства упомянул о том, как пару лет назад он усомнился в реализуемости «перевозки газа на подводных лодках». При этом, подчеркнул президент, в «Газпроме» и «Новатэке» считают, что реализация соответствующих проектов в России окажется рентабельной и эффективной.

Путин также отметил, что, поскольку «под водой все по-другому», перевозка резервуаров со сжиженным газом таким способом, как ни удивительно, не будет опасной.

Проект атомного подводного газовоза был презентован в 2024 году. Отмечалось, что речь идет об одном из наиболее простых и рациональных способов увеличения объемов перевозки СПГ в море, применение которого за счет отсутствия контакта со льдом повысит скорость движения и сократит время рейсов почти вдвое.

В ноябре президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщил о заключении договора с «Газпромом» «на проработку проекта, технического задания». По его словам, по сути, речь идет подводном подвижном газопроводе, подледном челноке для Северного морского пути. «Он может и не всплывать или всплывать, когда и где надо. Это важно и с точки зрения безопасности», — отмечал специалист.