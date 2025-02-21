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14:55, 21 февраля 2025Культура

Раскрыты детали продолжения фильма «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне

Фильм «Покидая Неверленд — 2: Пережить Майкла Джексона» выйдет в марте
Ольга Коровина

Фото: AP

Фильм «Покидая Неверленд — 2: Пережить Майкла Джексона» выйдет 18 марта на британском телеканале Channel 4. Детали раскрыло издание Deadline.

Документальный фильм 2019 года «Покидая Неверленд» посвящен двум мужчинам, Уэйду Робсону и Джеймсу Сейфчаку, которые утверждают, что в детстве подвергались сексуальному насилию со стороны певца Майкла Джексона. Сиквел картины расскажет о попытках героев добиться компенсации за случившееся, а также о пережитой ими волне критики со стороны поклонников культового музыканта.

Известно, что производством первой части фильма занималась в том числе американская телекомпания HBO. После суда с наследниками артиста студия не приняла участия в съемках продолжения скандальной картины. В 2020 году сообщалось, что суд обязал HBO выплатить компенсацию семье Джексона в размере 100 миллионов долларов. При этом четырехчасовая лента «Покидая Неверленд» была удостоена премий BAFTA TV и «Эмми» в номинации «Лучший документальный телефильм».

В декабре 2024 года стало известно, что записи двенадцати неизданных треков Джексона были обнаружены на складе в Сан-Франциско.

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