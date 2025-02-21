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08:03, 21 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили об аномальном конце февраля и начале марта

Синоптик Вильфанд: Погода в конце февраля и начале марта будет теплее нормы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве и некоторых других регионах погода в конце февраля и начале марта будет теплее климатической нормы. Об аномальных температурах предупредил россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями».

Снегопадов в последний месяц зимы жителям столицы ждать не стоит, отметил синоптик. «Будет повышенное давление, а воздушные массы переносятся с севера, они недостаточно напитаны влагой», — пояснил Вильфанд.

До 23-24 февраля температура воздуха будет держаться заметно ниже нуля, а 25-26-го числа станет слабо отрицательной ночью и будет доходить до нуля днем. В этот период погода в Москве и ближайших регионах будет теплее климатической нормы на несколько градусов, подчеркнул метеоролог.

Юг европейской части России, наоборот, ждет нетипичное похолодание. В период 23-25 февраля на северо-западе страны будет теплее, чем в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму, уточнил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала москвичам аномальное тепло в начале марта. Существенных осадков в первых числах первого месяца весны не прогнозируется, добавила синоптик.

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