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07:23, 21 февраля 2025Экономика

Россиянам рассказали о налоге для владельцев хозяйственных построек с фундаментом

Юрист Вепренцева: Владельцы бань, сараев, теплиц будут платить налог с 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Владельцы хозяйственных построек с фундаментом (бань, сараев и теплиц) должны будут с 2025 года платить налог. Об этом заявила юрист Таисия Вепренцева, пишет РИА Новости.

«С 1 января 2025 года владельцам хозяйственных построек с фундаментом придется учитывать новый налог, который теперь распространяется на бани, теплицы, сараи и аналогичные капитальные сооружения», — рассказала она россиянам.

По словам юриста, введение налога связано с необходимостью систематизировать учет недвижимости и скорректировать налоговую нагрузку в отношении объектов, которые ранее оставались вне сферы имущественного налогообложения. По ее словам, по закону капитальные хозяйственные постройки относятся к части недвижимости, поскольку представляют собой объекты, связанные с семьей. Юрист уточнила, что такие постройки требуют регистрации в Росреестре.

Как отметила эксперт, регистрация обязательна, а ее отсутствие не освобождает собственников от налоговых обязательств. Вепренцева также обратила внимание, что исключение объекта из налогооблагаемой базы возможно лишь на правовом основании.

Ранее эксперты рассказали россиянам, что гражданам, зарегистрировавшим бани и сараи по дачной амнистии, придется платить на них новые налоги. При этом некапитальные постройки — теплицы, навесы, беседки, летний душ, сараи с легкими конструкциями — регистрировать не нужно.

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