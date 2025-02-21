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12:20, 21 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска ударили по опорным пунктам ВСУ на границе с Брянской областью

RusVesna: ВС РФ ударили по опорным пунктам ВСУ в Черниговской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска ударили по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области, чтобы не допустить концентрации украинских войск на границе с Брянской областью. Кадры ударов публикует в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Российские войска уничтожают опорные пункты, пункты базирования, скопление пехоты и узлы связи ВСУ в Черниговской области», — говорится в публикации.

В ролике показана подборка ударов по военным объектам ВСУ в Черниговской области. На кадрах видны атаки по пункту временного размещения украинских войск в селе Елино, узлу связи в селе Середина-Буда, а также по другим населенным пунктам.

В Кремле, комментируя возможную попытку прорыва ВСУ в Брянскую область, переадресовали вопрос в Минобороны. У оборонного ведомства, как отмечал Дмитрий Песков, больше информации о ходе конфликта на Украине. Российские военные, заверил он, отслеживают ситуацию по всем фронтам.

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