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17:41, 21 февраля 2025Силовые структуры

Российский военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам из автомата и сел на 19 лет

Суд дал 19 лет военному Ткаченко за убийство сослуживца в Херсонской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы рядового-контрактника Александра Ткаченко, открывшего в воинской части в Херсонской области стрельбу по сослуживцам за упреки в трусости. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденного отправят в колонию строгого режима. Процесс над ним начался летом 2024 года.

По данным следствия, Ткаченко служил по контракту в Волгограде, где его характеризовали отрицательно. Затем с 1 июля по 2 августа 2023 года он был на лечении в госпитале, но после выписки не вернулся в расположение части. 23 августа в Воронеже полиция задержала Ткаченко с дозой «соли», его отправили в военную комендатуру, а затем в часть. Однако рядовой вновь ушел оттуда, а его подразделение отправили под Херсон.

8 октября Ткаченко самостоятельно добрался до места службы, но руководству не доложил о своем прибытии, а праздно проводил время. В столовой он выпивал с наводчиком-оператором мотострелкового отделения младшим сержантом Савельевым и поваром взвода рядовым Яковлевым. Те заявили Ткаченко, что он боится участвовать в боевых действиях, поэтому сбежал из части. В ответ на эти упреки рядовой через несколько часов открыл по ним стрельбу из автомата АК-12. Савельев не выжил от полученных ран, Яковлева госпитализировали с ранением голени. Ткаченко сбежал, но на следующий день его поймали и привлекли к уголовной ответственности.

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