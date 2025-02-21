Депутат Вайель: АдГ будет добиваться отмены санкций против России

Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет добиваться отмены санкций против России. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и заместитель председателя парламентской группы по США профессор Харальд Вайель.

«Если АдГ войдет в правительственную коалицию, мы будем добиваться отмены европейских санкций против России на уровне Совета министров Европейского союза», — сказал он.

Профессор также отметил, что партия поддерживает ремонт газопроводов «Северного потока» и восстановление энергетического сотрудничества с Россией. «Но самое главное — мы прекратим государственную пропаганду, которая сегодня формирует у населения Германии образ неизбежной войны с Россией», — заключил он.

Ранее депутат бундестага от АдГ Марк Бернхард заявил о необходимости возобновить диалог Германии с Россией на уровне правительств. По его словам, без диалога нет отношений, поэтому нужно находить компромисс.