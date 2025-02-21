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22:36, 21 февраля 2025Бывший СССР

Украинцы сняли на видео заглядывающий в окна в поисках цели российский дрон

В Сумской области сняли на видео российский дрон, заглядывающий в окна домов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Видео: Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Жительница Сумской области Украины сняла на видео российский дрон, заглядывающий в окна домов в поисках целей. Кадры из соцсетей опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Российский FPV-дрон заглядывает в окна домов одной из деревень Сумской области в поисках своей цели», — говорится в публикации.

На записи видно, как беспилотник медленно пролетает вдоль улицы, снизу к нему прикреплен заряд взрывчатки. Через стекла слышен звук пропеллеров.

«Этот звук теперь навсегда в моей памяти», — подписала видео жительница Сумской области.

20 февраля стало известно о продвижении Вооруженных сил России у села Басовка в Сумской области. Российские военные вошли в населенный пункт, атакуя со стороны Николаево-Дарьино.

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