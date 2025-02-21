Украинцы сняли на видео заглядывающий в окна в поисках цели российский дрон

Видео: Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Жительница Сумской области Украины сняла на видео российский дрон, заглядывающий в окна домов в поисках целей. Кадры из соцсетей опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».
«Российский FPV-дрон заглядывает в окна домов одной из деревень Сумской области в поисках своей цели», — говорится в публикации.
На записи видно, как беспилотник медленно пролетает вдоль улицы, снизу к нему прикреплен заряд взрывчатки. Через стекла слышен звук пропеллеров.
«Этот звук теперь навсегда в моей памяти», — подписала видео жительница Сумской области.
20 февраля стало известно о продвижении Вооруженных сил России у села Басовка в Сумской области. Российские военные вошли в населенный пункт, атакуя со стороны Николаево-Дарьино.