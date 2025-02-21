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21:13, 21 февраля 2025Мир

В Германии задержали россиянина по подозрению в подготовке нападения в Берлине

Полиция ФРГ задержала россиянина по подозрения в подготовке нападения в Берлине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Полиция Бранденбурга задержала 18-летнего россиянина по подозрению в подготовке нападения в Берлине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что задержание произошло 20 февраля, после получения правоохранителями сведений о возможном планировании «политически мотивированного нападения».

«Мы очень серьезно относимся к ситуациям, связанным с угрозами, и соответствующим сообщениям. Мы используем все законные средства для защиты населения», — заявил вице-президент городской полиции Ян Мюллер.

В задержании участвовали спецподразделения, силы по борьбе с беспорядками и полицейские. 21 февраля окружной суд Бранденбурга выдал ордер на арест подозреваемого.

Газета Tagesspiegel отмечает, что нападение планировалось на посольство Израиля в Берлине. Издание допускает исламистские мотивы атаки и сообщает, что мужчина был задержан в международном аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) имени Вилли Брандта после того, как планы не удалось осуществить. По версии следствия, он планировал вылететь за границу для подготовки повторного нападения.

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