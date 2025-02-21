В МВД напомнили о мошеннической схеме с похищением человека и выкупом за освобождение

МВД напомнило о мошеннической схеме с похищением человека

Телефонные аферисты могут убедить своих жертв прекратить общение с близкими и уехать в другой регион, а потом начать требовать от родственников выкуп якобы за похищенного человека. Об этой мошеннической схеме «Ленте.ру» напомнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, аферисты говорят доверчивым россиянам, что на эти шаги необходимо пойти ради обеспечения безопасности. После отъезда их жертв в другой регион мошенники начинают звонить родственникам пострадавших, сообщать о похищении и, угрожая расправой, требовать перевести крупные суммы.

Волк призвала рассказать об этом схеме пожилым людям и несовершеннолетним.

Ранее об этой схеме сообщил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он заявил, что сотрудники Сбера обнаружили этот сценарий в 2024 году и помогают подразделениям МВД выявлять и задерживать причастных к данной схеме злоумышленников.