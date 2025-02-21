В России допустили возобновление сотрудничества с Boeing

Мантуров: В России готовы рассмотреть возобновление сотрудничества с Boeing

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров допустил возобновление сотрудничества с американским авиапроизводителем Boeing, о намерении которого вернуться к закупкам российского титана стало известно ранее. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать», — сказал первый зампред кабмина.

О том, что Boeing собирается вскоре вернуться на отечественный рынок, разрешив местным авиакомпаниям закупать комплектующие и самолеты, узнал Telegram-канал Shot. По его данным, в обмен компания получит доступ к поставкам титана, от которых отказалась в 2022 году.

На фоне этого в четверг акции крупнейшего производителя титана российской корпорации «ВСМПО-Ависма» взлетели более чем на 20 процентов, после чего Мосбирже пришлось проводить по ним дискретный аукцион. В целом по итогам торгов 20 февраля бумаги компании подорожали на 17,4 процента.