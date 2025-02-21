Военкор Безсонов: В российских маркетплейсах обнаружили одежду с символикой ВСУ

На некоторых российских маркетплейсах обнаружилась одежда с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это обратил внимание военкор Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

Он указал, что для продажи доступны спортивные костюмы, на которых напечатаны логотипы Главного управления разведки (ГУР), Сил специальных операций (ССО) ВСУ и Пограничной службы Украины. Кроме того, на предлагается приобрести футболку и шорты с принтом Ukranian army («Украинская армия»).

Спустя 50 минут после публикации поста Безсонов разместил еще одно соббщение, в котором поблагодарил торговые площадки за оперативное удаление этих товаров с витрин.