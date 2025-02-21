Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:57, 21 февраля 2025Экономика

В российских маркетплейсах обнаружили одежду с символикой ВСУ

Военкор Безсонов: В российских маркетплейсах обнаружили одежду с символикой ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На некоторых российских маркетплейсах обнаружилась одежда с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это обратил внимание военкор Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

Он указал, что для продажи доступны спортивные костюмы, на которых напечатаны логотипы Главного управления разведки (ГУР), Сил специальных операций (ССО) ВСУ и Пограничной службы Украины. Кроме того, на предлагается приобрести футболку и шорты с принтом Ukranian army («Украинская армия»).

Спустя 50 минут после публикации поста Безсонов разместил еще одно соббщение, в котором поблагодарил торговые площадки за оперативное удаление этих товаров с витрин.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз запретит «Ленту.ру»

      Президент Аргентины подарил Маску бензопилу для борьбы с бюрократией

      В российских маркетплейсах обнаружили одежду с символикой ВСУ

      Макрон выступил за завершение конфликта на Украине

      Россиянам напомнили о длинных выходных в мае

      Израиль проведет операцию после взрывов в автобусах

      Россиянин избил собутыльника битой из-за водки

      Депутат не увидел проблемы в вступлении КВНщика Ласточкина в ВСУ

      Мужчина проехал более 1000 километров и поджег дом с людьми из ревности

      Мужчинам и женщинам раскрыли главные опасности долгого отсутствия секса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше