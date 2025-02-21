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06:00, 21 февраля 2025Интернет и СМИ

Врач посоветовал защищающий от слабоумия продукт

Врач Агапкин заявил, что ферментированные продукты защищают от слабоумия
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что ферментированные продукты защищают от слабоумия. Выпуск с советом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам врача, такие продукты, как квашеная капуста, капуста кимчи, яблочный уксус и прочие ферментированные блюда, при регулярном долгом употреблении способны снизить риск развития аутоиммунных и нейродегенеративных заболеваний. В число недугов, от которых могут защитить эти блюда, он включил болезнь Альцгеймера.

Кроме того, отметил реабилитолог, такие продукты способны улучшить психическое здоровье человека. «Есть некоторая корреляция между составом кишечной микрофлоры и развитием психических заболеваний», — раскрыл он связь между их употреблением и ментальным состоянием.

Ранее Агапкин рассказал о напитке, защищающем от слабоумия. Таким свойством, уточнил специалист, обладают белый и зеленый чай.

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