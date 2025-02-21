Заинтересовавшая Бастрыкина ситуация с высадкой школьницы из автобуса оказалась выдумкой

78.RU: Школьница, которую высадили из автобуса на мороз, выдумала ситуацию

Десятилетняя школьница, которая рассказала, что ее высадили из автобуса на мороз за проезд без билета, призналась родителям, что выдумала ситуацию, сообщает 78.ru.

При этом родители уже написали об этом заявление в полицию. Оказалось, что школьница тогда не села в автобус, но рассказала, что сделала это. Вместе с этим установленные камеры в транспорте тоже не зафиксировали момент с высадкой ребенка.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации об оказании небезопасных транспортных услуг в Санкт-Петербурге, основываясь на информации в интернете, что девочку высадили из автобуса, после чего она получила переохлаждение.